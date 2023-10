Israele | perché è nato un caso intorno ai fondi Ue alla Palestina?

Fondi Ue ai palestinesi:sono diventati un caso Il caso lo apre il commissario all'... "Il tenore di brutalità e terrore controè un punto di svolta, il business non può essere più 'as ...Il Governo nella sua interezza fa ricorso alla Corte di giustizia europeale leggi valgono ...Il vicepremier non può fare a meno di fare riferimento anche a quello che sta avvenendo in. '...

Perché l'attacco, perché ora, il nodo Ucraina: la guerra in 9 domande Avvenire