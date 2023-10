Israele | parla l’Europa | “Non finanziamo in alcun modo Hamas” – La diretta della guerra

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 9 ottobre 2023)ha dichiarato lo stato di. Una massiccia colonna di tank si sta muovendo in direzione di Gaza, segnando un’escalation nel conflitto. La Striscia di Gaza è stata colpita da un pesante bombardamento, con segnalazioni di un vero e proprio diluvio di bombe. Gli scontri al confine tra le forze israeliane esono intensi. Il bilancio delle vittime continua a crescere: oltre 700 israeliani sono stati uccisi, con 2.500 feriti, di cui molti in condizioni gravi. Si teme che ci siano 750 dispersi e almeno 100 ostaggi, tra cui cittadini americani e tedeschi, nelle mani di. Leggi anche: Famiglia sterminata, dolore per la coppia e le 3 figlie piccole uccisi daUn evento particolarmente tragico ha avuto luogo durante un rave nel deserto, frequentato da giovani pacifisti: si ...