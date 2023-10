Israele ordina l' assedio di Gaza | bombe sul nido del terrore di Hamas | tutte le ultime notizie in diretta

(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Cittadini di, siamo in guerra. Non è un'operazione, non è un'escalation, è guerra". Sono queste le prime parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l'attacco su larga scala lanciato dacontro lo Stato ebraico. Inle sirene di allarme hanno cominciato a suonare...

Tel Aviv'l'assedio completo di Gaza'. Sirene su Gerusalemme, si va verso l'operazione via terra in 24 - 48 ore Hamas ha lanciato un massiccio attacco contro, coinvolgendo operazioni via terra, ...Al terzo giorno di guerra continuano ad arrivare razzi da Gaza sue combattimenti sono in corso nel sud con i terroristi infiltrati. L'aviazione dello Stato ebraico ha colpito circa 800 obiettivi di Hamas e delle altre fazioni nella Striscia. L'esercito fino ...

Israele ordina assedio totale a Gaza: né luce, né cibo, né energia ... L'HuffPost

Stop a cibo, acqua e luce a Gaza. Bombe anche sul sud del Libano ... AGI - Agenzia Italia

Padre Francesco, il trentino Custode di Terra Santa, ha mandato un messaggio agli amici nella mattinata di ieri, quando iniziavano a filtrare le prime notizie di quella che il… Leggi ...