Israele ordina assedio totale a Gaza | né luce né cibo né energia Colpiti 800 obiettivi a Gaza | trovati 80 terroristi nella notte Oltre 800 morti israeliani | 576 i palestinesi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Secondo il Washington Post, Netanyahu è pronto ad un attacco via terra. WSJ: la Guardia Rivoluzionaria iraniana ha aiutato Hamas. Americani e tedeschi tra gli ostaggi. Sarebbero 260 ial rave dei giovani pacifisti nel deserto. Gli Usa spostano navi e aerei

La7.it - Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annunciato l'imposizione di un " assedio totale " alla Striscia di Gaza , nel terzo giorno dell'offensiva lanciata controdal ...Tel Aviv'l'assedio completo di Gaza'. Sirene su Gerusalemme, si va verso l'operazione via terra in 24 - 48 ore Hamas ha lanciato un massiccio attacco contro, coinvolgendo operazioni via terra, ...

Israele ordina assedio totale a Gaza: né luce né cibo né energia ... L'HuffPost

Stop a cibo, acqua e luce a Gaza. Bombe anche sul sud del Libano AGI - Agenzia Italia

Il punto militare 599 | Una guerra «scaccia» l’altra, anche se in realtà siamo davanti a un ampliamento pericoloso e non conosciamo gli sviluppi. Se fosse confermato un supporto dell’Iran a Hamas, Kie ...Annunciato l'assedio totale nella Striscia: 'Non ci sarà elettricità, né cibo, né benzina'. Le sirene suonano anche a Gerusalemme e al confine con il Libano. Ottocento i morti israeliani. Meloni sente ...