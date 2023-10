Israele | Mineo | “Questa catastrofe assomiglia alle stragi dell’11 settembre Forse non ci sarebbe stata senza le provocazioni di Netanyahu”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Quella trae Hamas, come hanno scritto alcuni giornali legati alla società civile israeliana, non è come la guerra arabo-israeliana del Kippur del ’73.di più all’11del 2001, perché non si tratta di una guerra delle divise tra Stati o eserciti, ma di una guerra praticamente a mani nude di gente dall’odio e dalla disperazione. E si sa, questo produce disastri“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de L’Italia s’è desta (Radio Cusano Campus) da Corradino, storico direttore di Rainews24 ed ex senatore del Pd, circa il conflitto in corso trae i miliziani di Hamas che sabato hanno avviato l’operazione “Diluvio al-Aqsa”, con il lancio di 5mila razzi e incursioni di guerriglieri nel sud disottolinea il tracollo ...