Israele | l' unico modo per difendersi dal terrore è attaccar

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023)è in guerra. Sul mio taccuino ci sono due parole appuntate: “belve” e “America”, un “post-scriptum”. Tutte le pedine sulla scacchiera stanno andando a dama, siamo di fronte a una tempesta di elementi che segnano un punto di svolta nella storia contemporanea: la sorpresa dell'attacco, il buio dell'intelligence, l'invasione dei terroristi, la strage. Non sarà una delle tante “guerre di Gaza”, sarà un capitolo profondamente diverso. Vediamo insieme perché “belve” e “America” sono le parole finite nei miei appunti in queste ore, perché mi sembrano così importanti. Belve. Le bestie di Hamas hanno mostrato al mondo il vero volto della “causa palestinese”: l'odio contro gli ebrei, la loro esibizione come trofeo di caccia, l'assassinio praticato con il sadismo (i bambini ammazzati di fronte allo sguardo dei genitori), lo stupro delle donne e la loro riduzione a ...