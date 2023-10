Israele | la 16enne Rotem | “Così mi sono salvata dal massacro di Hamas”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) –Shahar ha 16 anni e la mattina di sabato, nella giornata dell'attacco dicontro, prima che fosse ''stata svegliata dai razzi alle 6 e 30'', immaginava che quello per lei sarebbe stato un giorno di festa e di svago. Immaginava di uscire con i suoi amici, ma quel giorno ''i miei amicistati rapiti e portati a Gaza. Di loro non so più nulla, posso solo sperare che siano vivi e che stiano bene''. Fuggita dal Kibbutz di Or Hanar, nel sud diracconta ad Adnkronos di essersirestando barricata in casa insieme alla mamma ''per più di 7 ore per paura che ci fossero i terroristi nel kibbutz''. Terroristi che, invece, quella stessa mattina avevano raggiunto il luogo dove si trovavano suo fratello minore, 14 anni, e suo ...