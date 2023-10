Israele | Iran ha aiutato Hamas | il piano e il meeting decisivo

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Lunedì scorso a Beirut il via libera all'offensiva contro, la ricostruzione del Wall Street Journal L’haa pianificare e organizzare l’attacco contro. Teheran ha dato l’ok all’azione a sorpresa, compiuta sabato 7 ottobre, in un incontro avvenuto tra emissari del regimeiano e membri dilunedì scorso 2 ottobre a Beirut, in Libano. E’ la ricostruzione del Wall Street Journal, basata sulle informazioni fornite da membri di primodie di Hezbollah. Secondo il quotidiano, il corpo delle Guardie della rivoluzione islamica ha avuto un ruolo di rilievo sin dal mese di agosto nella collaborazione conper progettare l’attacco a 360 gradi. I dettagli ...