Israele | inferno al rave party attaccato da Hamas | cosa è successo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) – Una notte di musica e allegria finita in un massacro. Il rav edel kibbutz Reim è diventato uno dei primi obiettivi pernell'attacco senza precedenti contro. Spari contro la folla, presa di ostaggi, strade bloccate da uomini armati, imboscate ad auto in fuga. Secondo il gruppo di volontari Zaka, sono stati recuperati almeno 260 corpi senza vita. Dall'euforia alle auto bruciate, abbandonate come le tende e le stuoie da campeggio; a genitori che hanno ricevuto un ultimo messaggio da un figlio senza più saperne nulla; a parenti che si ritrovano con video agghiaccianti; al drammatico recupero di corpi senza vita. Scene desolanti, con corpi in terra, giovani portati via da quelli che sembrano loro coetanei e si trasformano nei loro 'aguzzini'. La ragazza dai lunghi capelli scuri portata via in moto tra ...