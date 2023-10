Israele | il video della ragazza che scappa durante l' attacco di Hamas al Nova Music Festival

Cosa succede nelNelsi vede la giovane divertirsi in un primo momento per poi scappare sotto la minaccia degli spari , a testimonianza di come la situazione sia precipitata velocemente ...A New York si sono registrati scontri tra manifestanti proe pro Palestina nelle vicinanze della sede delle Nazioni Unite. Un gruppo di ragazzi ha rubato una bandiera israeliana e l'ha ...

Israele, strage al rave party nel deserto: cosa resta dopo l'attacco di Hamas. VIDEO Sky Tg24

Noa Argamani, chi è la studentessa israeliana rapita durante il rave in Israele: il video della cattura, le gr ilmessaggero.it

La voce del villaggio voluto da p. Bruno Hussar 50 anni fa dove ebrei a palestinesi convivono in condizioni di parità, spiega che il riaccendersi degli scontri tra Gaza e Tel Aviv met ...Suonano anche a Gerusalemme le sirene da guerra. Missili hanno cercato di colpire la città ma il sistema di scudo ha funzionato. Una azione ...