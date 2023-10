Israele | il prof della Luiss | “Larga parte dell’apparato militare non si fida di Netanyahu | intelligence ‘distratta’ da questioni interne”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Per spiegare l’attacco di Hamas indi sabato 7 ottobre “corrono le ipotesi più diverse”. Ma per ilessoredi Roma, Gregory Alegi, specializzato in temi militari e strategici, resta “il clamoroso fallimento israeliano nel prevenire la minaccia”. Tanto più che è “incredibile che l’non si sia accorta di nulla”. Alegi respinge le ricostruzioni secondo cui sarebbero intervenuti degli hacker: “non sidi, l’molto probabilmente non lavorava serenamente ed è statadalledi politica interna”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

