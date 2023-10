Israele | il Governo ordina “l’assedio completo” della Striscia di Gaza

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il ministroDifesa di, Yoav Gallant, hato, questa mattina, “di. “Hoto ilassedio: non ci sarà elettricità, né cibo, né benzina. Tutto è chiuso”, ha aggiunto Gallant dopo una consultazione di sicurezza al Comando Sud di Beersheba. “Stiamo combattendo animali umani e ci comporteremo di conseguenza”, ha detto ancora il ministroDifesa israeliano, citato dai media.hato, a partire da oggi, “di. L’annuncio del ministroDifesa ...

Israele impone un “assedio totale” alla Striscia di Gaza. “Niente elettricità, niente acqua, niente gas”, ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant definendo i militanti di Hamas degli ..."Se il Paese e il governo hanno bisogno di tempo ... "Penso che questa sia la cosa da fare, non solo per Israele, dobbiamo farlo per tutto il mondo libero, perché i terroristi che vengono da Gaza e da ...