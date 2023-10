Israele | i morti sono 900 Hamas minaccia | “A ogni bombardamento su Gaza giustizieremo un ostaggio”

... L'Afghanistan L'Iran No, per l'Onu èil paese che reprime le donne "Kabul è tornata a ... secondo le prime stime ufficializzate dai funzionari talebani, è di almeno tremila: uno dei ...... terra di cultura ebraica profonda" 'È incredibile quello che sta succedendo in. Ve lo ... di fronte alla strage, stona: 'C'è anche un'altra cosa incredibile, oltre agli 800, ai 150 ...

Perché il numero dei morti israeliani è così eccezionale Il Post

Di Mauro Evangelisti Attesa per l’invasione di terra nella Striscia di Gaza dell’Esercito israeliano mentre si aggrava il bilancio delle vittime dopo l’attacco con missili, droni e raid dei terroristi ...Da Roma a Israele: «Ho 22 anni, ero qui come tanti altri per le feste di Sukkot, dovevo cominciare l'università in Israele il 15. Sono riservista. Il mio ...