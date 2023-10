Israele | i morti salgono a 900 | Netanyahu | La risposta a Hamas cambierà il Medio Oriente | La replica | Giustizieremo un ostaggio per

(Di lunedì 9 ottobre 2023) 09 ott 19:19a 900 iinÈ salito a 900 il bilancio deiindall'inizio dell'attacco di. Lo riferiscono i media israeliani, tra cui The Times of Israel. Nella ...

...uccise nel corso di un raid compiuto daal mercato di Jabalia, tra i più affollati della Striscia di Gaza. Lo rende noto Al - Jazeera. Per il Ministero palestinese della Salute, i......con 21e 15 feriti", ha spiegato il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine della commemorazione dei 60 anni dalla tragedia del Vajont. Zaia è poi intervenuto su quanto accaduto in:...

Perché il numero dei morti israeliani è così eccezionale Il Post

Studenti esultano per i morti di Israele, il ministro Valditara: “Ispezioni nelle scuole che hanno inneggiato a Hamas”. I collettivi studenteschi: “È repressione”.E’ salito ad oltre 900 il bilancio delle persone uccise in Israele dall’inizio degli attacchi di Hamas. Lo riferiscono i media locali, come Times of Israel e Channel 12.