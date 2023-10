Israele - Hamas | le notizie sulla guerra di oggi | Israele bombarda il sud del Libano | uccisi infiltrati Hamas | «Nessuno scambio di prigionieri»

Leggi su corriere

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le ultime news di lunedì 9 ottobre, in diretta: in questo momento,sta ancora combattendo con i miliziani dientrati nel Paese nelle scorse ore, e stando obiettivi nella Striscia di Gaza. Allarme per l’ingresso di terroristi da Gaza. L’intelligence egiziana sostiene di aver ripetutamente avvertito quella israeliana, nei giorni scorsi, di «qualcosa di grosso» in arrivo