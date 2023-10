Un attacco, quello di Hamas ai danni di, che ha sorpreso molti. A spiazzare è stata la capacità dei terroristi islamici di prendere ... Tra questi ancheMentana . Il direttore del Tg La7, ...... Antonio Tajani, è intervenuto nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5, conGalletti, ... 'L'Italia condanna con grande fermezza l'aggressione controe il massacro di civili innocenti, un ...

Israele, Enrico Mentana: "Attacco deciso ad agosto, ecco il report degli 007" Liberoquotidiano.it

Metropolis Speciale/419 - Hamas attacca Israele, ancora una guerra - I fatti e le analisi live con le nostre firme (integrale) Repubblica TV

Non è dato sapere se l’ennesima infuocata crisi, riempita di sangue e di morte, fra palestinesi e israeliani durerà giorni, settimane o mesi. Di fatto “la questione” dura da settantacinque anni e ( ...Il consolato onorario di Israele, la sinagoga di via Farini, una scuola frequentata da studenti di origine ebraica. Sono questi i principali obiettivi sensibili presenti in città che da sabato, dopo g ...