Israele e Palestina | una miccia che non poteva che portare a queste conseguenze

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ogg –sommersa dagli attacchi, questa volta palestinesi: fugo ogni dubbio per chi volesse leggere questa mia analisi non esaustiva delle ostilità in corso in: la causa del popolo palestinese è sacrosanta a prescindere da pieghe, derive e equilibri geopolitici compresi i meccanismi clientelari e l’inaffidabilità della sua stessa classe politica e dirigente (ognuno ha la sua…).e Tel Aviv non si possono considerare vittime La guerra come tutti sappiamo non inizia oggi e si è ipocriti pensare che Tel Aviv sia la vittima, quando è invece costantemente in guerra in maniera arbitraria e impunemente non solo contro i palestinesi ma contro altri stati arabi (e non solo) compiendo bombardamenti e attentati, direttamente o indirettamente, contro stati sovrani (ultimo episodio la strage di cadetti in Siria di ...