Israele | e adesso?

(Di lunedì 9 ottobre 2023) «La risposta diall’attacco di Hamas da Gaza cambierà il Medio Oriente» ha dichiarato il premier Benjamin Netanyahu incontrando i sindaci delle cittadine israeliane a ridosso della Striscia. Dunque, prepariamoci alla guerra a oltranza. E all’ipotesi che la Striscia di Gaza, giàcinta d’assedio dalle forze armate di Gerusalemme, non sia più la stessa in un futuro prossimo. E questo non soltanto perché la qualità operativa dell’ultimo attacco terroristico di Hamas in territorio israeliano non ha precedenti nella storia, ma perché una simile minaccia «costringe» di fattoa rispondere in una maniera altrettanto inedita. E incita, anzi legittima il governo Netanyahu a tentare di «porre fine una volta per tutte» allo strapotere di Hamas nella regione. Anche perché Hamas si è politicamente suicidata con questa ...