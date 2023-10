Israele | due italiani scomparsi nel kibbutz della strage | sono marito e moglie «Forse li hanno rapiti»

...di Caracciolo è definitiva Il bilancio finora è di almeno 900 morti e 2.250 feriti in, 576 ...degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che l'Italia non riesce a mettersi in contatto con......ha tuttavia cambiato registro annunciando che 'gruppi della Resistenza islamica hanno attaccato... ha pronunciato la prima reazione ufficiale libanese a quanto sta avvenendo tra Gaza e, ...

Hamas, le due cellule dormienti in Israele (pronte ad essere attivate) in caso di assalto a Gaza: cosa può suc ilmessaggero.it

09/10 23:00 Usa: Hezbollah non apra un altro fronte 09/10 17:30 Netanyahu: guerra a Hamas cambierà M.O. 09/10 16:20 Hamas: per ora no scambio degli ostaggi 09/10 16:00 Pnrr,Meloni: Italia torna ...Netanyahu a Biden: 'Dobbiamo entrare nella Striscia non possiamo trattare ora'. Annunciato l'assedio totale nella Striscia: 'Non ci sarà elettricità, né cibo, né benzina'. Le sirene suonano anche a Ge ...