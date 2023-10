Israele | circa 20 italiani tra i riservisti richiamati contro Hamas

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) – Tra i300milamobilitati dain risposta all'attacco di, a quanto apprende l'Adnkronos ci sono anche una ventina diche hanno la doppia cittadinanza e che sono quindi stati. "La guerraGaza sarà dura – commenta Eyal Mizrahi, presidente dell'associazione Amici di(Adi) -, ma non ci sarà bisogno di tutto l'esercito israeliano per entrare. Il problema è più verso Nord con gli Hezbollah: lì c'è un rischio e per questo si stanno mobilitando forze in quella direzione". Quanto aidall'estero, per chi vuole tornare adesso "il problema è legato ai voli – osserva – Non ce ne sono molti e molte compagnie hanno cancellato le ...