Israele | chi sono i due italo-israeliani dispersi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) – Hanno nomi ebraici i dueda 48 ore e probabilmente presi in ostaggio da Hamas. Si tratta di marito e moglie, Eviatar Mosche Kipnis e Lilach Lea Havron. La coppia con doppio passaporto, ha spiegato al Tg2 il ministro degli Esteri Antonio Tajani, viveva nel kibbutz di Be'eri e non risponde alle chiamate della famiglia. "Probabilmente – ha detto ancora –stati presi in ostaggio o smarriti". "Nelle liste di 200 e passa persone disperse c'erano cittadini di tanti Paesi e si è poi capito che c'erano questi italiani. Purtroppo, nel dolore, non sorprende. C'è anche chi si è salvato. I due, marito e moglie, vivevano inda tanto tempo", dice all'Adnkronos Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Nello stesso kibbutz del sud ...