Israele | chi sono i due italiani dispersi | “Rapiti in kibbutz”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Per il ministro Tajani, la coppia è stata "probabilmente presa in ostaggio". Neldove vivevano ritrovati 100 corpi Hanno nomi ebraici i duecon passaporto israelianoda 48 ore e probabilmente presi in ostaggio da Hamas dopo l’attacco di sabato 7 ottobre. Si tratta di marito e moglie, Eviatar Mosche Kipnis e Lilach Lea Havron. La coppia con doppio passaporto, ha spiegato al Tg2 il ministro degli Esteri Antonio Tajani, viveva neldi Be’eri e non risponde alle chiamate della famiglia. “Probabilmente – ha detto ancora –stati presi in ostaggio o smarriti”. “Nelle liste di 200 e passa persone disperse c’erano cittadini di tanti Paesi e si è poi capito che c’erano questi. Purtroppo, nel dolore, non sorprende. C’è anche chi si è salvato. I ...

...saputoè Hamas. Adesso lo sa tutto il mondo. Hamas è l'Isis. E lo sconfiggeremo proprio come il mondo illuminato ha sconfitto l'Isis', ha aggiunto Netanyahu. Intanto, l'ambasciatore d'in ...'Rischio guerra mondiale per quello che sta succedendo inse ne frega - ha risposto Bandecchi - Se scoppia la terza guerra mondiale almeno poi staremo in pace per 80 anni'.

Purtroppo, nel dolore, non sorprende. C’è anche chi si è salvato. I due, marito e moglie, vivevano in Israele da tanto tempo“, dice all’Adnkronos Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ...Sulla facciata di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, verrà esposta la bandiera di Israele e anche quella della pace in segno di solidarietà alle vittime del conflitto. (ANSA) ...