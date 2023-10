Israele | Bombe sul nido del terrore di Hamas

avrebbe infatti chiesto agli Usa missili per l'Iron Dome,di piccolo diametro, munizioni per mitragliatrici e una maggiore cooperazione nella condivisione di informazioni di ...... i due davanti alla Sinagoga risposero con il lancio dellee poi iniziarono a sparare all'... il presidente della Comunità Ebraica della Capitale, rappresentanti dello Stato di. Ogni anno, ...

Palermitano si finge ebreo per scappare da Israele: "Le bombe, la paura, la mia fuga da Gerusalemme" PalermoToday

Lo riporta il Washington Post, secondo cui Israele avrebbe chiesto agli Stati Uniti missili per l’Iron Dome, bombe di piccolo diametro, munizioni per mitragliatrici e una maggiore cooperazione nella ...Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ordinato questa mattina " l'assedio completo" della Striscia di Gaza. " Ho ordinato il completo assedio: non ci sarà elettricità, né cibo, né benzin ...