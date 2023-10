Israele bombarda Gaza La minaccia di Hamas | Uccideremo gli ostaggi  Due italiani dispersi | La diretta

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tel Aviv è pronta a una vasta operazione contro, teatro di intensimenti. I terroristi palestinesino di giustiziare i civili ino in caso di raid indiscriminati sulla Striscia. La situazione

Gaza. La minaccia di Hamas: "Uccideremo gli ostaggi" - La direttaErdogan avverte: "No attacchi indiscriminati a Gaza" La Turchia avvertesulle prossime mosse in vista di una preannunciata offensiva sulla Striscia di Gaza . È quanto emerge da una ...

Israele bombarda il mercato Jabalia: 50 morti. Le immagini spaventose della strage TGLA7

Israele bombarda il sud del Libano, AFP QUOTIDIANO NAZIONALE

Israele e Palestina sono di nuovo in guerra. Dopo l’attacco di Hamas, Tel Aviv risponde colpendo la Striscia di Gaza. Ma in questo conflitto che dura oltre 70 anni chi ha ragione Imperversa senza ...Migliaia di residenti di Gaza si sono ritrovati senza casa dopo che Israele ha lanciato centinaia di attacchi aerei sull’enclave palestinese sotto assedio, in risposta a un’incursione senza precedenti ...