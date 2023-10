Israele bombarda Gaza | colpiti 500 obiettivi di Hamas “Entro 24-48 ore operazione via terra” Si combatte ancora in 6 insediamenti | Diretta

Come sarà la reazione 'Tutti insono d'accordo che non possiamo più reagire sparando su ... cerca di individuare i terroristi che a questo punto potrebbero essere già a Tel Aviv;Gaza ...L'ipotesi di un'incursione di terra delle forze armate israeliane nella striscia di Gaza appare di ora in ora lo scenario sempre più probabile. Mentre l'esercito di Tel Avivcon decine di aerei la Striscia e cerca di chiudere le ultime brecce aperte dai miliziani di Hamas nel sud del Paese, lo stato maggiore israeliano sta già pianificando le prossime operazioni ...

Israele bombarda Gaza: "fortemente degradate" le capacità di ... Agenzia Nova

Hamas bombarda gli accordi fra Israele e Arabia Saudita. Report Ispi Start Magazine

Dopo l’inizio dell’operazione militare, annunciata nella giornata di sabato 7 ottobre dal comandante militare di Hamas, Mohammad Deif, Israele dichiara lo stato di guerra e si appresta a iniziare ...di Mauro Evangelisti Attesa per l’invasione di terra nella Striscia di Gaza dell’Esercito israeliano mentre si aggrava il bilancio delle vittime dopo l’attacco con missili, ...