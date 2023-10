Israele | bandiera israeliana issata davanti alla sede del governo olandese

Laisraeliana e' stata issata davanti alla sede del governo olandese dell'Aia, in segno di solidarieta' nei confronti di Tel Aviv che deve fronteggiare la piu' impegnativa offensiva del ...... migliaia di tifosi hanno fischiato ed insultato Hamas non appena un esponente del tifo pro - dittatura ha provato a sventolare ladella Palestina per festeggiare gli attentati in. ...

Da Palazzo Chigi alla Porta di Brandeburgo e Baku, esposta la bandiera israeliana dopo l'attacco TGLA7

Palazzo Chigi illuminato con i colori della bandiera di Israele Adnkronos

I prezzi dei carburanti sono ancora in calo ma dopo l'attacco a Israele "il vento sui mercati petroliferi rischia di cambiare bruscamente". E' quanto si legge nella consueta rilevazione di Staffetta ...La bandiera israeliana e' stata issata davanti alla sede del governo olandese dell'Aia, in segno di solidarieta' nei confronti di Tel Aviv che ...