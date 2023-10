Israele | Attacco di terra a Gaza in 24-48 h | Usa inviano portaerei Gerald Ford nel Mediterraneo Orientale

Mentre il mondo reagisce con orrore all'di Hamas contro, blogger e propagandisti russi, ma anche politici, gongolano. Festeggiano i combattimenti perché distraggono l'attenzione dell'Occidente dall'Ucraina, diffondono nuove ...8.42 Urso:, rischi energia L'crea "una situazione di emergenza che rischia di far esplodere altre problematiche, per esempio per l'energia". Lo ha detto il ministro delle ...

Attacco a turisti Israele ad Alessandria d'Egitto, 2 morti Agenzia ANSA

Le notizie di oggi: almeno 2500 vittime il bilancio dei terremoti nell’ovest dell’Afghanistan. Livelli record nel traffico ferroviario fra Corea del Nord e Russia, trainato dagli arma ...Agenzia Si possono intraprendere 'attività militari significative' TEL AVIV, 08 OTT – Il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha votato la messa in stato di guerra del Paese e che si… Leggi ...