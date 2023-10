Israele | «Assedio totale su Gaza» Hamas | «Nessun dialogo con Israele»

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Non si abbassa la tensione trae palestinesi dopo l'attacco di sabato. La risposta di Tel Aviv è molto violenta: raid sucontinuano senza sosta.ha annunciato l'nell'area: «Niente luce, gas ed acqua». Da parte suaha annunciato che non ci sarà alcuncon il governo israeliano

Annunciato l'totale nella Striscia: 'Non ci sarà elettricità, né cibo, né benzina'. Le sirene suonano anche a Gerusalemme e al confine con il Libano. Ottocento i morti israeliani. Meloni sente Mikati, '...... nel terzo giorno dell'offensiva lanciata controdal movimento islamico Hamas . Le parole del ministro "Stiamo imponendo uncompleto a Gaza", ha detto Gallant in un video diffuso dai ...

Israele mobilita 300mila riservisti: «Assedio completo della Striscia» Avvenire

Sabato mattina all’alba il gruppo radicale palestinese Hamas, che governa la Striscia di Gaza , ha iniziato una complessa operazione via mare, via terra e via aria contro Israele. È stato un attacco s ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...