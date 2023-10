Israele | 800 morti per gli attacchi «Assedio totale a Gaza» | richiamati 300mila riservisti Raid sulla Striscia | 50 vittime al mercato

(Di lunedì 9 ottobre 2023) WP: una colonna di tank israeliani si dirige verso, primo passo di una operazione via terra contro Hamas. Ancora bombe, colpiti centinaia di obiettivi. L’Iran nega coinvolgimenti nell’attacco di sabato. E il Libano fa sapere di aver avuto da Hezbollah garanzie che non attaccherà se non aggredito dallo stato ebraico. Il nuovo bilancio delleisraeliane è di 700, mentre ci sarebbero 750 dispersi: almeno cento gli ostaggi nelle mani di Hamas. Il ministero della sanità diparla di 436. L’Onu: Più di 123mila persone sfollate nella

Almenoobiettivi di Hamas a Gaza - riferiscono i media israeliani - sono stati colpiti dall'...che il partito armato filo - iraniano non interverrà nel conflitto in corso tra Hamas ese non ...Idf: fino mille terroristi entrati in, sarà più lunga del previsto Sono tra glie i mille i terroristi entrati sabato nel sud diattraverso 80 varchi nella barriera di confine con ...

Sirene a Gerusalemme. Assedio a Gaza. Israele verso l’operazione via terra. Hamas, 4 ostaggi uccisi ... Il Sole 24 ORE

Israele aumenta i raid sulla Striscia, colpendo i centri strategici di Hamas. Ancora missili da Gaza - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

Tel Aviv ordina "l'assedio completo di Gaza". Sirene su Gerusalemme, si va verso l’operazione via terra in 24-48 ore Hamas ha lanciato un massiccio attacco contro Israele, coinvolgendo operazioni via ...Tel Aviv è pronta a una vasta operazione contro Gaza, mobilitati 300mila riservisti. Notte di raid sulla Striscia. Si temono infiltrazioni nel Sud del Paese. La situazione ...