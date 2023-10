Irpinia Sannio | quattromila assunzioni pianificate dalle PMI

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Per il trimestre ottobre – dicembre 2023 sono programmate 5.340in provincia di Avellino e 3.580 in provincia di Benevento. Se si considera solo il dato relativo al mese di ottobre le entrate stimate sono 2.370 ine 1.630 nel. La flessione in termini di domanda occupazionale rilevata nelle due province rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (in valori assoluti – 390 ad Avellino e -220 a Benevento) indica una significativa criticità per l'economia delle aree interne campane. Ciò è quanto emerge dal "Bollettino mensile" del Sistema informativo "Excelsior", realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal e con il supporto delle Camere di Commercio per la rilevazione presso le imprese. Delle 2.370previste nel mese di ottobre 2023 per la ...