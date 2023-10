Iolanda Apostolico | la trasformazione dei magistrati in politici con la toga

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La tensione fra politica e magistratura si fa sempre più aspra. Si era nel pieno dello scontro fra Palazzo Chigi e un giudice di Catania a causa della mancata convalida del trattenimento di tre immigrati perché le regole appena varate dal governo erano state ritenute in contrasto con la normativa europea, quando altre fascine sul fuoco sono arrivate dal Tribunale di Firenze dove i giudici hanno negato il rimpatrio di un immigrato verso la Tunisia con la motivazione che quel Paese deve essere considerato non sicuro. L'uno e l'altro episodio rappresentano solo gli ultimi due capitoli di una tenzone che attraversa ormai da molti anni la storia del nostro Paese, colpendo in modo non irrilevante il sistema democratico nelle sue regole fondamentali. Per capire meglio ciò che sta accadendo vale la pena di inquadrare il caso Italia in una dimensione sovranazionale. In tutte le ...