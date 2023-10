Invisibili | quando a scomparire sono i minori

Leggi su lortica

(Di lunedì 9 ottobre 2023) In Italia, ogni giorno Questure di Polizia e Caserme di Carabinieri raccolgono una media di 53 denunce discomparsi. Purtroppo nel primo semestre del 2023 i numeri deiscomparsiin aumento rispetto al 2022 e al 2021. Il faro su questo dramma umano si è riacceso con Keta, bambina di 5 anni di origine peruviane scomparsa in un ex hotel a Firenze, che dopo tante polemiche è stato sgomberato. Un luogo dove degrado, spaccio e violenze di vario genere erano all’ordine del giorno. Le indaginiancora aperte, e forse il clamore mediatico su questa triste vicenda ha almeno contribuito a tenere accese le speranze di ritrovare la bimba. Ma per altre migliaia di bambini cala sempre una coltre di silenzio che fa sempre molto male. In parte tornano a casa, vengono rintracciati o comunque danno notizie di ...