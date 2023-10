Investe nonna e nipotino di 11 mesi e scappa | feriti al Moscati

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna anziana e il suodi undicisono stati investiti da un’auto a Montoro, in provincia di Avellino, che non si è fermata per prestare soccorso. L’investimento è avvenuto in via Nocelleto mentre la donna, 74 anni, spingeva il passeggino con il bambino quando un’auto, a forte velocità, li ha travolti. Soccorsi dal 118 sono stati trasin ospedale ad Avellino dove la donna è giunta in codice rosso per una serie di traumi, il più grave alla testa. Il bambino, sbalzato dal passeggino, non avrebbe invece subito serie conseguenze, ed è tenuto sotto costante osservazione dai sanitari del reparto pediatrico del Pronto Soccorso. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Solofra che stanno visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato nella ...