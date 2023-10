Inter | tris di fuoco dopo la sosta | Inzaghi detta la strada da seguire – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sedici giocatori convocati dalle rispettive nazionali, più della primaper le nazionali. Ma alla ripresa degli allenamenti, l’di Simonedovrà scendere in campo contro tre squadre insidiose e nel giro di poco tempo.DI– Questa volta,la ripresa degli allenamenti, l’di Simonevisita al Torino, in una trasferta insidiosa, anche se finora lontano da San Siro hanno fatto percorso netto. Poi ci sarà la prima sfida con il Salisburgo e quindi quella con la Roma. Insomma, undi, dal quale però l’vuole uscire lanciata, sia in Italia sia in Europa. E, magari, nuovamente al primo posto in serie A, visto che il Milan avrà di fronte Juventus e ...