Inter | andamento dei prestiti | Satriano last minute | Salcedo fulmine

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Martintrova il gol dell’1-1 in Brest-Tolosa. Mentrefirma un assist decisivo. RIEPILOGO– Anche dopo quest’ultimo weekend, le migliori notizie suidi proprietàarrivano dall’estero. In Francia Martinfirma il gol dell’1-1 tra Brest e Tolosa al 93?. Per l’uruguaiano si tratta della quinta rete coi francesi, la prima in questa seconda esperienza. Joaquin Correa invece rimane fuori dai giochi nel 3-0 con cui il Marsiglia regola il Le Havre. Vittoria che tiene la squadra di Rino Gattuso a -1 dall’agognato quarto posto. Spostandosi in Spagna, Eddieentra nei minuti finali e ...