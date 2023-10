Insostenibile Minaccia a Usa e Israele | Putin e Lavrov | mani sul Medio Oriente

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Lo status quo innon è più sostenibile". Il ministro degli Esteri russo Sergeychiarisce, in poche battute, la posizione di Mosca sul sanguinoso ultimo atto del conflitto trae Hamas. Il presidente Vladimire il Cremlino hanno ormai un filo diretto con l'Iran, il principale sostenitore dei palestinesi e della loro strategia terroristica contro Tel Aviv, un filo diretto rafforzato dalla guerra in Ucraina.ha più volte dichiarato negli ultimi mesi la volontà della Russia di rovesciare "l'ordine mondiale" che vede negli Stati Uniti e nell'Occidente il cardine di ogni equilibrio acquisito. Il, in questa fragilissima costruzione, peraltro pericolante, rappresenta la chiave di volta cruciale. ...