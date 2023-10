Infrastrutture | Csel | “A opere di enti territoriali un terzo del fondo compensativo caro materiali”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) – Con un decreto del ministro dellee dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 ottobre sono stati ripartiti oltre 103 milioni di euro con cui sono state finanziate 1.059 istanze per l’accesso alistituito per compensare gli aumdei prezzi deida costruzione registrati nel corso del secondo semestre del 2021. Si tratta di 103.495.893,03 euro che vanno a finanziare gli extra costi relativi apubbliche che vedono il coinvolgimento di 478 piccole imprese (alle quali sono stati destinati 16.233.637 euro), 414 medie imprese (28.487.181 euro) e 167 grandi imprese, alle quali sono stati destinati 58.775.074 euro. Una elaborazione di Centro StudiLocali (), per Adnkronos, basata sui dati diffusi dal ...