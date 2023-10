Infortunio Dybala | niente Argentina e ansia Roma | rischio lungo stop

Lukaku , ancora una volta devastante, si conferma l' uomo in più di José Mourinho , ma nel poker della Unipol Domus hanno brillato tutti, compreso queluscito al 40' per. Questa è ...CAGLIARI " La Roma batte 4 - 1 il Cagliari, in Sardegna, ma teme per le condizioni di Paulo, uscito quasi in lacrime per unal ginocchio sinistro. All'Unipol Domus, Aouar apre le marcature, poi Lukaku (doppietta) e Belotti (entrato al posto di) mettono in cassaforte ...

Roma, apprensione per Dybala: trauma distorsivo al ginocchio sinistro contro il Cagliari - Sportmediaset Sport Mediaset

Come sta Dybala: l'aggiornamento sull'infortunio dopo Cagliari-Roma Corriere dello Sport

La vittoria della Roma a Cagliari ieri sera è stata oscurata da un'atmosfera cupa, nonostante il 4-1 a favore dei ...Ancora un infortunio per la Roma. Al 38esimo del primo tempo contro il Cagliari, sul punteggio di 2-0 per i giallorossi, José Mourinho è stato costretto al primo cambio della ...