Infortunio Dybala | l’esito degli esami | le ultime

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Paulosi è sottoposto nella notte aglistrumentali per capire l’entità del suoPaulosi è sottoposto nella notte aglistrumentali per capire l’entità del suo. Questo: nessuna lesione né necessità di intervento chirurgico per l’ex Juventus che ha rimediato un lieve stiramento al collaterale del ginocchio sinistro. Il giocatore della Roma è atteso comunque da un mese di stop. Lo riporta Sky Sport.