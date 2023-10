Infortunio Dybala | la Roma tira un sospiro di sollievo | problema al collaterale

(Di lunedì 9 ottobre 2023)diin casa: i primi esami svolti già nella notte da Paulohanno escluso problemi gravi al ginocchio sinistro dopo lo scontro di ieri sera con Prati in Cagliari-. Il calciatore ha riportato un lieve smento delche dovrebbe tenerlo fuori all’incirca un mese. Il calciatore vuole provare comunque ad accelerare rientrando in tre settimane per essere il...

mette nel mirino la gara contro l'Inter in programma il 29 ottobre, ma la sua presenza non è certa. Se non dovesse recuperare per la sfida contro gli uomini di Inzaghi, l'obiettivo è averlo al ...Paulosi è sottoposto nella notte agli esami strumentali per capire l'entità del suo. Questo l'esito degli esami: nessuna lesione né necessità di intervento chirurgico ...

Il successo della Roma in casa del Cagliari è stato macchiato dall'infortunio di Dybala; per l'argentino il rischio è un lungo stop