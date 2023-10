Infortunio Dybala | esami nella notte | spunta la data del rientro in campo con la Roma

Sospiro di sollievo in casa giallorossa per le condizioni dell'argentino ROMA - Sospiro di sollievo in casa Roma sulle condizioni di Paulo, uscito per unal ginocchio nel primo tempo della sfida di ieri a Cagliari. L'attaccante argentino si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione distrattiva al ...I primi esami a cui si è però sottoposto il campione del Mondo hanno scongiurato il peggio:è stato portato alla clinica Villa Stuart di Roma, dove è stato sottoposto a risonanza magnetica. ...

Il lato negativo della medaglia però, riflette l’infortunio di Paulo Dybala, sostituito al 40' per uno stiramento. Roma, Dybala spera di tornare per l’Inter Gli esami strumentali effettuati a Villa ...Dai primi esami a cui si è sottoposto Paulo Dybala nella notte di ieri al rientro dalla trasferta ... ma allo stesso tempo sollevato perché il pericolo è che l’infortunio fosse molto più grave. Dalle ...