Infortunio Arnautovic | l’attaccante punta al rientro | ecco quando

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Markosta lavorando per tornare in campo quanto prima ealdopo la sosta: l’Inter spera Markosta lavorando per tornare in campo quanto prima ealdopo la sosta: l’Inter spera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Bologna infatti potrebbe tornare in campo già il 29 ottobre nella sfida prevista a San Siro contro la Roma.

Markosta lavorando per tornare in campo quanto prima e punta al rientro dopo la sosta: l'Inter spera Markosta lavorando per tornare in campo quanto prima e punta al rientro dopo la sosta: l'Inter spera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ex Bologna infatti potrebbe tornare in ...... e dove si aspetta il rientro di, nemmeno fosse... Lukaku. No, non è Lukaku: lo dicono ... L'a Frattesi non ha aiutato, ma gl'infortuni sono di tutti e certamente giocheranno una ...

Inter, svolta Arnautovic: cambiano i tempi di recupero, le ultimissime! FantaMaster

Inter, buone notizie sul fronte Arnautovic: brucia le tappe, ecco ... Calciomercato.com

Infortunio Arnautovic – Come confermato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria nerazzurra, Arnautovic potrebbe bruciare le tappe del recupero e tornare a disposizione di Inzaghi tra circa 25 giorn ...L’Inter di Inzaghi ha perso 5 punti partendo da situazioni di vantaggio: tira più di tutti, ma segna poco. Accusa la stanchezza e i turni vicini alla Champions League ...