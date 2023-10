Incendio all’ Isopan | possibili polveri sottili nell’aria

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di oggi si è generato un vastoin un deposito della, che produce pannelli in legno e in altro materiale isolante, il cui stabilimento si trova nell’area industriale di Campo Ceraso, nel territorio di Torre Le Nocelle. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco con diverse squadre che sono ancora al lavoro per domare le fiamme. Si INVITA la cittadinanza, in via cautelativa, nell’attesa di riscontri da parte dell’autorità competenti, a tenere le finestre chiuse, gli animali domesticiinterno delle abitazioni e quanto altro necessario in via precauzionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.