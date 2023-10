... tra cui il leader del movimento, Jean - Luc Mélenchon, che ha dichiarato che 'tutta lascatenata controe Gaza dimostra solo una cosa: laproduce e riproduce solo se stessa'...'L'attacco brutale di Hamas controe il terrore e lache sta perpetrando contro persone innocenti', ha dichiarato un 'inorridito' Presidente Alexander Van der Bellen. Anche il leader ...

In Israele violenza come in Ucraina o al Bataclan: questi volti sono il punto di non ritorno | Paolo Giordano Corriere della Sera

Cina preoccupata per escalation violenza Palestina-Israele - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Mosaico dei giorni La spirale 9 ottobre 2023 - Tonio Dell'Olio Il conflitto israelo-palestinese è la prova più longeva della storia che la guerra non ...In un drammatico sviluppo, Israele ha dichiarato lo stato di guerra e ha inviato una colonna di carri armati verso la Striscia di Gaza, segnando un'escalation senza precedenti nei recenti conflitti tr ...