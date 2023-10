In Israele violenza come in Ucraina o al Bataclan: questi volti sono il punto di non ritorno | Paolo Giordano Corriere della Sera

Attacco Israele, Tajani: "Timori escalation, violenza mai vista in storia recente" Adnkronos

(ANSA) - MOSCA, 09 OTT - La Lega Araba condanna la violenza "da entrambe le parti" in Medio Oriente ed è a favore di "un cessate il fuoco immediato tra israeliani e palestinesi". Lo ha detto il segret ...Il ministro degli Esteri si trova a Firenze, per partecipare agli Stati generali della diplomazia culturale a Palazzo Vecchio. Le parole del sindaco Dario Nardella ...