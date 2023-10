In fuga con l’auto crea il panico in centro a Fondi; rintracciato dalla Polizia a casa…

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Pubblicato il 9 Ottobre, 2023 Ladi Stato di Latina, in particolare il Commissariato di P.S. di, ha recentemente affrontato una situazione potenzialmente pericolosa che ha coinvolto un individuo pregiudicato senza patente. L’episodio ha avuto luogo durante un servizio straordinario di controllo del territorio, dove le forze dell’ordine hanno dimostrato grande professionalità e determinazione. Durante questo servizio di routine, le pattuglie dellahanno notato un comportamento sospetto da parte di un individuo noto alle autorità, il quale stava guidando un’auto. Appena ha avvistato le pattuglie, il conducente ha improvvisamente aumentato la velocità, suggerendo alle forze dell’ordine che stava cercando di sfuggire a un possibile controllo. Di fronte a questa condotta evasiva, gli agenti hanno deciso di ...

il racconto di una notte ditra le vie di Spaccanapoli, il brano è una presa di coscienza su quanto a volte l'unica soluzione per vivere senza pensare ai rimpianti sia scappare dalla realtà. ...Tutti stranieri provenienti da Bangladesh, Egitto, Irak, Iran e Siria, indalla guerra e dalla fame,lo scopo di raggiungere la Francia. Tra questi addirittura alcuni bambini in braccio alle ...

Giovani in fuga con pistola replica e maschera da Scream RaiNews

NAPOLI. 2 IN FUGA CON MASCHERA DI “SCREEM” E PISTOLA ... TeleIschia

I carabinieri di Petilia Policastro hanno arrestato in flagranza un 38enne di Roccabernarda, già sottoposto in prova ai servizi sociali. Durante un controllo a casa dell’uomo, lo stesso si sarebbe mos ...«Siamo stati svegliati dalle sirene all'alba di sabato. Siamo corsi nella stanza rifugio. In Israele tutte le nuove case ne hanno una. Poco dopo abbiamo udito il boato di un missile intercettato sopra ...