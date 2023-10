Imma Tataranni 3 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

(Di lunedì 9 ottobre 2023) , 9 ottobre Questa sera, lunedì 9 ottobre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi3,stagionefortunata serie tv con protagonista Vanessa Scalera. Alla regia ancora una volta Francesco Amato, che aveva già diretto la prima, ora affiancato da Kiko Rosati. Il soggetto di serie è di Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola e Pierpaolo Pirone, Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nella frazione La Martella è stata uccisa la diciottenne Fatima Sarkam, figlia di immigrati bangladesi. La stampa insinua che a ucciderla siano stati suo padre e suo fratello per difendere l’onore di casa, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. Si scopre però che le cose ...

Stasera 9 ottobre alle 21.25 su Rai 1 va in onda la terza puntata della terza stagione di- Sostituto Procuratore , dopo di che giungerà al termine anche questo atteso ritorno delle avventure del personaggio creato dalla penna della scrittrice materana Mariolina Venezia e ...Appuntamento imperdibile del lunedì,3 è pronta a tornare in TV stasera su Rai 1 alle 21:30 con la terza puntata , penultima della nuova stagione (ma la quarta sarebbe già in fase di scrittura). Imbattibile negli ascolti (...

Qual è il segreto di Valentina Cambia tutto nella puntata di stasera Mancano ormai solo poche ore per la terza puntata di Imma Tataranni 3 e, come già anticipato e come è possibile scoprire anche dai ...