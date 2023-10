Imbarazzo a DAZN | Stramaccioni costretto a scusarsi in diretta

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Andreaè statoindopo un errore grossolano che ha messo intutti a. Sono davvero tante le sorprese cheha voluto offrire ai suoi abbonati per questa nuova stagione calcistica 2023/2024. Un esempio è tutta la Serie A Femminile in onda sulla piattaforma streaming. Gli spettatori sono però rimasti molto contenti di un nuovo protagonista che ha accompagnato tutti i tifosi italiani già negli ultimi mesi dello scorso campionato di Serie A. Si tratta di Andrea, ex allenatore di Inter e Udinese, entrato a far parte della squadra didallo scorso gennaio. Dopo il grandissimo successo riscontrato in Rai al commento tecnico degli ultimi Mondiali in Qatar, affiancando ...