Il tuo smarphone diventa più potente dell’ultimo iPhone col trucco della penna biro | incredibile ma vero

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le prestazioni di uno smartphone dipendono non soltanto dalla potenza del processore: colmigliori la performance Tutti gli smartphone e i dispositivi mobili sono condannati all’obsolescenza: la tecnologia propone sempre nuove soluzioni più aggiornate e il mercato, per guadagnarci, spinge gli utenti a inseguire strumenti più innovativi e performanti. In realtà, se ben adoperato e trattato, uno smartphone può continuare a offrire ottime prestazioni per anni. Tutto sta nel riuscire a evitare che si indebolisca. Ilper migliorare le prestazioni dello smartphone – ilovetrading.itIlnemico da combattere, in molti casi, è il calore. Tutti i componenti elettronici temono il surriscaldamento. E in tantissime ...