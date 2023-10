Il trasporto su strada è la principale fonte di emissioni di gas serra in Europa

...Codice della, su una curva, rendendo molto pericoloso il sorpasso dell'autobus da parte degli altri veicoli'. 'La competenza sulle fermate bus non è tuttavia di Start, incaricata del...... la cui autonomia è di circa 350 chilometri, che serve per ildegli anziani e per ... Con questo nuovo mezzo , consegnato ai Servizi Sociali, questa amministrazione prosegue sullada ...

Il trasporto su strada è la principale fonte di emissioni di gas serra in ... DMove.it

22ml per riduzione emissioni inquinanti nei servizi di trasporto Redazione Fiscale

Secondo l'ultimo rapporto sulle emissioni di gas serra dell'Agenzia dell'Ambiente Europea, il trasporto su strada è fonte di oltre il 22% delle emissioni di gas serra del vecchio continente. Insieme a ...Investe un anziano mentre attraversa la strada e scappa via. A Barlassina è caccia al pirata della strada che ieri, domenica 8 ottobre, non si è fermato a ...